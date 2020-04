Las muestras de apoyo tras la muerte de la madre de Johnny Herrera

Desde Universidad de Chile hasta hinchas de Colo-Colo manifestaron sus condolencias hacia el golero.

“Mi madre falleció cerca de las 22, vamos viajando a Temuco sin saber cómo nos va a ir con todo lo relacionado al toque de queda y al coronavirus”, dijo Julio Herrera, hermano del jugador en conversación con Malleco7.

Una dura noticia que afecta directo a la familia del exjugador de la U, debido a que el mal estado de la madre fue crudo y rápido, por lo que las complicaciones pulmonares que tenía terminaron por afectar fuertemente su salud.

Cabe recordar que el actual portero de Everton de Viña del Mar había citado a su madre como una persona de cuidado con esta pandemia del Covid-19. “Hay que cuidarse uno mismo y a los demás. Yo tengo a mi vieja de 80 años y un niño de 3. Realmente los invito a tomar conciencia de lo que estamos viviendo”, comentó Herrera.

Universidad de Chile, el SIFUP, Everton de Viña del Mar e incluso hinchas de Colo-Colo le enviaron mensajes de apoyo al portero.

Como Club Universidad de Chile enviamos las más sinceras condolencias a la familia y cercanos de nuestro ídolo Johnny Herrera a causa del sensible fallecimiento de su madre, Gladys Muñoz. Fuerza, @SamuraiAzul25 . Los azules te acompañamos en este difícil momento. pic.twitter.com/4z2SZEcRAV

Lamentamos el sensible fallecimiento de Gladys Muñoz Pacheco, madre de nuestro portero Johnny Herrera Muñoz. En este difícil momento, la comunidad Oro y Cielo envía un abrazo fraterno y todo el apoyo a la familia y cercanos de nuestro querido arquero 🌹 pic.twitter.com/FdOV1PHbyh

No me puede caer más mal Johnny Herrera,pero puta,en ésta pasada no queda más que mandarle el apoyo a su familia,y que su madre descanse en paz,terrible lo que está pasando con esta pandemia y lo que se nos viene.