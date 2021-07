Las lujosas vacaciones se pudieron ver en sus distintas historias de Instagram. El volante de la selección chilena e Inter de Milán Arturo Vidal continúa disfrutando de sus vacaciones, ahora en Dubai, donde comparte con su hermano Sandrino.

En ellas se pueden ver distintos ambientes de lujo, vistas de Dubai que valen un millón de dólares y productos de lujos.

Su hermano Sandrino compartió una escena en el que a él y el "King" le traen un copón de helado digno de reyes.

Todo este relajo se da en medio de la incertidumbre que rodea a Arturo Vidal respecto a su futuro como futbolista profesional, donde aún sigue siendo jugador del Inter de Milán de Alexis Sánchez, aunque en Italia informen que no está en los plantes del club debido a su alto costo.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.