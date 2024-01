Las llamativas declaraciones de Arturo Vidal sobre el plantel de Colo Colo

Cuando queda menos de un mes para el inicio del Campeonato Nacional, los hinchas de Colo Colo no podrían estar más preocupados por su equipo. Si bien bajo el mando de Jorge Almirón no han sabido más que de triunfos en los duelos amistosos en lo que va del año, la lentitud en el tema de los refuerzos sigue causando gran nerviosismo en toda la parcialidad alba.

Por el momento Arturo Vidal es el único jugador que ha sido presentado como el nuevo refuerzo del equipo y si bien es un nombre de gran categoría, la hinchada considera que no es suficiente para afrontar los grandes desafíos de la temporada, donde el principal objetivo del cacique es tener un papel protagonista en el ámbito internacional en la Copa Libertadores.

A pesar de todo lo expuesto anteriormente, durante esta jornada se realizó la presentación de la nueva camiseta de Colo Colo para esta temporada, fue aquí donde Arturo Vidal realizó algunas declaraciones que llamaron bastante la atención, ya que se refirió a la conformación del plantel y al tema de los refuerzos, aludiendo que tenían equipo listo para competir en todos los frentes.

"Falta de refuerzos no veo, llegué yo, se quedaron Palacios y Cortés que son importantes. Tenemos jugadores jóvenes también que seguramente este año tendrán más oportunidades. No estamos preocupados por los refuerzos, creo que el equipo ha demostrado que cada vez está mejor. Estamos muy confiados y si llega alguien, bien, si no, estamos muy tranquilos porque tenemos un muy buen equipo".

Además, el flamante nuevo refuerzo de Colo Colo también agregó que, "Nos va a alcanzar para todos los torneos, he visto a mis compañeros, los he analizado muy bien, la calidad que jugadores que hay, la forma de entrenar, la forma de trabajar del profe también me ha dejado una gran impresión, creo que nos irá muy bien en todos los ámbitos".