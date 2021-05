Las leyendas del fútbol italiano que son compañeros de David Pizarro en curso de entrenador

David Pizarro inició su curso para ser entrenador en la reconocida academia de Coverciano, y varias leyendas del fútbol italiano lo acompañan.

Después de retirarse a finales de 2018 en Universidad de Chile, David Pizarro tomó una decisión importante para seguir con su vida. Y es que ahora buscará seguir con su carrera en las canchas, pero desde el banco. Para eso, volvió a Italia para enfrentar el desafío de ser entrenador profesional.

Y ha sido precisamente su gran trayectoria como jugador la que le dio la oportunidad de entrar a una de las escuelas más prestigiosas del mundo. Se trata de la academia de la Federación Italiana en Coverciano, ubicada a 25 kilómetros de Florencia.

A pesar de que en un principio la instrucción fue telemática, esta semana iniciaron las clases presenciales. Ante eso, el ex Udinese, Inter, Roma, Machester City y Fiorentina, forma parte de un grupo de elite, donde comparte salón con varios jugadores históricos del Calcio.

Y es que el “Fantasista” es acompañado por el campeón del mundo Alessandro del Piero, el otrora goleador Christian Vieri. Junto a ellos también está el último gran ídolo de la Roma, Daniele De Rossi, quien actualmente es el asistente de Roberto Mancini en la selección italiana.

El oriundo de Valparaíso es el único extranjero en una comitiva que se complementa con otras ex figuras del balompié italiano. En dicho listado aparecen los ex Milan Ignazio Abate, Riccardo Montolivo y Giampaolo Pazzini, y los ex Juventus, Federico Balzaretti y Alessandro Matri. Rodeado de figuras.

Así, tras asistir a un total de 210 horas pedagógicas, los egresados quedan habilitados para dirigir en todas las divisiones inferiores del fútbol italiano. Incluida la categoría Primavera; así como igualmente podrá ser entrenador en equipos masculinos y femenino hasta la Serie C.

Los titulados obtendrán la licencia UEFA A o B, la que igualmente les dará facultades para ser ayudantes técnicos en los cuadros de Serie A o B. Eso quiere decir que es la puerta de entrada para que “PEK” pueda dirigir en las grandes ligas del Viejo Continente.