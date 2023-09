Las duras críticas que recibió Marcelino Núñez en Inglaterra

Si bien no fue uno de sus mejores partidos con la Selección Chilena, Marcelino Núñez de todas formas se hizo presente en la única jugada de la Roja que terminó en gol: un balón suyo al área fue cabeceado por Diego Valdés y posteriormente Arturo Vidal batió a Sergio Rochet.

Pocos segundos antes de los 90' reglamentarios, Marcelino Núñez sufrió un fuerte golpe que lo obligó a abandonar la cancha y dejar su lugar a Rodrigo Echeverría. Las muletas que lo acompañaron en su salida del Centenario hacían preveer una ausencia evidente del partido con Colombia.

"No podrá estar presente", dijo Eduardo Berizzo sobre Marcelino Núñez en la última conferencia y el medio partidario PinkUn del Norwich City tomó nota e inmediatamente agregó un artículo en el que no lamentan su baja por un esguince en el tobillo.

"Marcelino Núñez ha tenido problemas para lidiar con el inglés"

“A pesar de una reacción inicial de pánico y preocupación, Norwich está bien equipado para hacer frente a cualquier período que Marcelino Núñez esté afuera”, parte la nota del citado medio.

#Ha tenido destellos de calidad técnica, pero no ha podido encontrar un lugar regular desde su traslado a Norwich. Marcelino Núñez ha tenido problemas para lidiar con el inglés y no se ha definido ni como un mediocampista central ni como una presencia más creativa y aún no ha iniciado un partido de campeonato con David Wagner (DT) esta temporada”.

“Puede ser que Núñez mejore cuanto más se adapte a la vida en Norfolk. El City seguirá mostrándole paciencia al jugador de 23 años, con la esperanza de que alcance el potencial que vieron durante su trabajo de reclutamiento. Más allá de alguna que otra actuación o momento dentro de un partido, el centrocampista aún tiene que estampar su autoridad en la plantilla”.

Por ahora el ex volante de la U. Católica computa 20 anotaciones entre las camisetas de la "franja", Norwich City y la Selección de Chile.