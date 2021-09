Las curiosas frases que llevó la camiseta de Colo-Colo ante la U

Las curiosas frases estaban estampadas en el camisetas de los albos que vencieron por 3-1 a los azules en Rancagua.

UN 56,1% DE LOS CHILENOS ASEGURA BEBER IGUAL O MÁS ALCOHOL QUE ANTES DE LA PANDEMIA



La cifra otorgada por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol el presente año arrojó que un 33,9% consume la misma cantidad y un 22,2% más.

A raíz de esta y la llegada del superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, el cual es uno de los eventos deportivos más vistos por los aficionados, Pilsen del Sur decidió modificar su clásico logo en la camiseta de Colo-Colo para incentivar el consumo responsable de alcohol.

La marca, que pertenece a Cervecería AB InBev demostró su madurez y no se quedó con solo ese mensaje, sino que resaltó cuatro: “No hay Pilsen para menores de 18”, “Acompaña a tus pilsen con comida”, “Toma agua entre tus pilsen” y “Si tomas no manejes”.

El superclásico chileno es uno de los eventos deportivos más vistos durante el año, principalmente por la importancia que tienen ambos equipos en el fútbol nacional. Colo Colo y Universidad de Chile representan, según la encuesta adimark, más del 64% de los hinchas chilenos, por lo que se paraliza el país deportivamente hablando.



Es por esto que, debido a su gran convocatoria, Pilsen del Sur decidió aprovechar la instancia para generar conciencia sobre un consumo responsable de alcohol entre los hinchas. Todo esto a raíz del consumo entre los chilenos con la llegada de la pandemia, con un 56,1% que asegura seguir bebiendo la misma cantidad o más.



A raíz de esto, en un esfuerzo por generar conciencia y demostrar la madurez que posee Pilsen del Sur, tanto en la elaboración de su líquido como en su tono comunicacional, decidieron salir a la cancha en medio del superclásico con 4 mensajes claros.



El gerente general de Cervecería AB InBev, Luis Vives, agregó que "la cerveza es algo que nos llama a juntarnos y que nos acompaña en muchos de nuestros encuentros, es por eso que nace esta campaña como parte de un compromiso que tenemos como compañía de fomentar el consumo responsable. Así, queremos hacer un llamado a todas las personas a que consuman de forma consciente, cuidándonos y siguiendo las recomendaciones de esta campaña”.

MADUREZ EN CONSUMO Y PREPARACIÓN

Estos mensajes de responsabilidad y consejos de un consumo responsable van de la mano a 4 diferentes cifras relacionadas al consumo de alcohol en el país, por lo que cada uno tiene una arista diferente bajo el mismo motivo principal: la madurez al consumir.

“Si tomas, no manejes”. Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, en Chile 1 de cada 10 accidentes fatales se debe al alcohol en la conducción, por lo que desde la marca cervecera invitan a no manejar si se bebe.



“Cada año tenemos accidentes debido al alcohol. Que la gente tome un poco de conciencia gracias al deporte es algo que aporta demasiado porque el fútbol es una actividad que la ve muchísima gente”. Añade el defensa central de Colo Colo, Maxi Falcón con respecto a la iniciativa.



“No hay Pilsen para menores de 18”. Hace poco entró en vigencia la nueva Ley de Alcoholes, la cual entre sus funciones busca regularizar el consumo de este en menores de 18 años, implicando mayores trabas al comprar este. Pilsen del Sur decidió unirse esto y portar en el superclásico la frase.

Un consejo para vivir este Clásico con responsabilidad es comer mientras disfrutas tus Pilsen.

¡Comparte una foto mostrando con qué acompañas tu Pilsen del Sur y podrás ganar un 24 pack! 🍻⚽ pic.twitter.com/D0qzwFMtlR — Pilsen del Sur (@pilsendelsurcl) September 26, 2021





“Acompaña tus Pilsen con comida”. La OMS reconoció el presente año que el alcohol es uno de los principales responsables de diversas enfermedades gastrointestinales, por lo que Pilsen del Sur entrega este consejo el cual hace que se digiera de mejor forma el líquido.



“Toma agua entre tus Pilsen”. Chile es uno de los países que mayor consumo de cerveza a nivel latinoamericano, con 199 por cabeza al año según la consultora estadounidense Expensivity, especializada en el consumo. A raíz de esto, Pilsen del Sur recomienda tomar agua entre cada cerveza, para que el alcohol se procese de mejor forma en tu cuerpo.

Hoy no solo salimos a ganar, hoy también salimos a entregar un mensaje a todos los fanáticos del fútbol, porque sin ellos, este hermoso deporte no serÍa nada. Disfruta este Súper Clásico responsablemente con unas Pilsen del Sur!🍻 pic.twitter.com/YrU6kcAsCj — Pilsen del Sur (@pilsendelsurcl) September 26, 2021





La iniciativa que nace desde Pilsen del Sur busca ligar ambos conceptos claves de la marca, el cual busca que se beba una cerveza con mayor tiempo de maduración, pero con el juicio y responsabilidad necesario. Uno de sus pilares a comunicar siempre ha sido que el consumo abusivo del alcohol es dañino para las personas y la sociedad.



Así lo explicó Matías González Diez, Brand Manager de Pilsen del Sur, asegurando que “Queremos que todas las interacciones con nuestras cerveza sean positivas y estamos comprometidos a promover el disfrute responsable de nuestros productos. Obviamente el llamado no es a NO tomar cerveza, es a hacerlo de manera responsable. Escogimos el superclásico ya que representa una instancia masiva que llegará a muchos y muchas, teniendo como foco principal siempre el generar conciencia y que el consumo moderado de este beneficia en última instancia la salud de la categoría ”.

