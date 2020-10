Las certeras declaraciones de Luciano Aued tras cómoda victoria de la UC

Luciano Aued ya había avisado que se querían sacar la bronca de la eliminación de la Libertadores ante la U, y cumplió. Tras el partido reconoció que fueron mejores que su rival.

Universidad Católica venció por 3-0 a Universidad de Chile ayer en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los cruzados hicieron un partido muy superior al que hicieron los azules, lo que quedó reflejado en el marcador que provocó que los pupilos de Ariel Holan se escaparan del segundo en la tabla por 6 puntos.

Para el equipo de la franja los goles fueron acción de César Pinares a los 45+3’ y Luciano Aued al 70’ ambos tras lanzamiento penal. La goleada fue cerrada por el ariete argentino Fernando Zampedri a los 82’, sellando las celebraciones en el estadio de la precordillera.

Tras la aplastante victoria, que no terminó con más goles gracias a Fernando De Paul, el mediocampista argentino, Luciano Aued, se refirió al esfuerzo realizado por el equipo para obtener la victoria pese al desgaste físico.

Así, en conferencia de prensa, Luli aseguró que "sin duda nos consideramos un equipo ofensivo. Llegamos muchas veces al área rival y en esa cantidad se logran situaciones que terminan siendo penal. Todos los penales que nos cobraron fueron claros y eso habla de la capacidad que tenemos de pisar el área contraria”.

Cabe destacar que el ex Racing es el encargado de patear los penales del equipo cruzado, y por eso explicó las razones por las que el primer lanzamiento lo ejecutó César Pinares. “Yo personalmente no me sentía bien en el primer penal y por eso se lo cedí a César (Pinares), él estaba mucho mejor y afortunadamente convirtió", aseguró.

Finalmente, sobre el desarrollo del encuentro aseguró: "Creo que el primer tiempo fuimos superiores y en el segundo supimos manejar mejor el trámite. Movimos la pelota y eso ayudó a entender lo que proponía el rival y saber por donde podíamos lastimarlos".