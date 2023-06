Lanzan particular teoría sobre el penal pateado por Bruno Barticciotto

Guarello explicó un curiosa teoría sobre el lanzamiento de Bruno Barticciotto en el triunfo 5-0 ante República Dominicana. El reconocido periodista aprovechó su nuevo programa en Youtube para referirse a la jugada durante el amistoso de la Roja.

“Voy a decir algo que, para mí, no sé qué opinan ustedes. Me parece que el penal lo tenía que haber tirado Ben Brereton y haberse metido en la historia de la Selección Chilena con cuatro goles”, dijo Guarello de entrada.

En esa línea, el ex Tenor prosiguió diciendo que “Me llamó la atención que corriera Medel para darle el penal a Barticciotto, porque si bien el cabro es nuevo y hay que promoverlo y darle confianza, no sé con cuántos jugadores debutantes pasó esto antes”.

“Si hubiera estado Alexis Sánchez, lo tira Alexis por más que tenga un mal promedio de penales, pero me llamó la atención tanta necesidad de darle confianza a Barticciotto, quien me parece que tiene mucha potencialidad y estos dos goles le van a servir, pero me llamó la atención”, complementó Guarello.

Un seguidor le preguntó por el pateador designado y Guarello respondió “Supuestamente, Vidal” y ante la siguiente pregunta de quién representa a Bruno Barticciotto, el comunicador hizo una mueva y dijo “No quiero pensar esto”.

Cabe mencionar que Bruno Barticciotto, Gary Medel y Arturo Vidal comparten la misma representación de Vibra Fútbol, asociada al empresario Fernando Felicevich.