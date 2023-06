Lanzan dura advertencia sobre la cancha del Santa Laura

El estadio Santa Laura será protagonista de la reanudación del Clásico Universitario por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2023.

El canchero del reducto ubicado en la comuna de Independencia, Patricio Bustamante, renunció a su cargo al no ser escuchado por la dirigencia del club Unión Española.

“No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto”, aseveró el especialista en césped a Bolavip Chile.

“Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente”, agregó.

Respecto a su renuncia al institución española, el ahora ex canchero el club hispano dijo que “como las decisiones la toman otras personas, entonces estoy de más”.

Cabe recordar que el partido entre las universidades se jugará desde las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura y el partido comenzará al minuto 30 del primer tiempo.