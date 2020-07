La hija de Mirko Jozic supo de la noticia el 05 de junio, mismo día de la conmemoración de la obtención de la Copa Libertadores de Colo-Colo en el año 1991.

Una triste noticia sacudió a todos los hinchas colocolinos, la misma lana lo comentó en conversación con Las Últimas Noticias:

"Ese día quedé muy mal, tuve que ir sola a la clínica por el tema del Covid y esperé sin compañía. Ese día me escribían hinchas y me decían 'hoy es nuestro día' y yo me sentía tan mal que no podía pensar en eso. Me sentía mal que pasara justo en un día que en mi vida ha significado muchas emociones", comenzó.

Lana agregó que su "idea es ayudar a que las mujeres prevengan y no estén en la posición en que estamos muchas. Desafortunadamente, todos somas más inteligentes cuando nos enfermamos".



Explicado que "tengo un cáncer a la mamá que no es tan agresivo, pero tampoco es el mejor de todos. Los doctores quieren disminuirlo y luego operarlo en los cinco meses. Lo que pasa es que a mí se me fue a la axila, yo hizo metástasis en un ganglio linfático " .

Además, relató cómo fue para ella enterarse justo en una fecha tan simbólica para su familia y Colo-Colo.

“Dos semanas después fui a la costa y se lo conté en persona. Fue súper fuerte para él, pero después de una hora, como vio que le llevé todo para que viera que no le mentía, sobre que esto era tratable, y entendió que no era lo peor que me pasó ”, profundizó.

Finalmente, Lana Jozic aprovechó de hacer un llamado: "son cosas que deben hablar en el colegio, educar a las niñas que tienen un problema global y cuando cumplas 20, solo tienes que ir a hacerte el examen. A mí tampoco nadie me educó desde niña. Lo que yo quiero es que las mujeres cambien y desde chicas a enseñar a nuestras hijas " .