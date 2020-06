El ex arquero de Huachipato y actual Always Ready de Bolivia, recordó su paso por el fútbol nacional.

“En enero tuve posibilidades de volver al fútbol chileno, pero ya tenía arreglado el fichaje en Always Ready. Me gustaría retornar en algún momento a jugar a Chile”, comentó Lampe en el programa De Fútbol Se Habla Así’ de DirecTV.

Además añadió que: “Colo Colo negoció mi fichaje con Huachipato pero no llegaron a acuerdo en la parte económica“.

“Me ha tocado tener muy buenos partidos con Esteban Paredes, que es un señor del fútbol. No me pudo marcar un gol en todo el tiempo en que estuve en Chile“, destacó el formado en Bolívar.

Lampe afirmó que “hay una camada muy buena de jugadores en Bolivia. Estoy convencido que en las eliminatorias se verá una nueva Bolivia. Podemos ser la gran sorpresa”, recalcó el cancerbero con paso por Boca Juniors.

“Si logramos jugar bien en La Paz, presionar a los rivales, no habrá ningún equipo que nos pueda sacar ni siquiera un punto. Estoy convencido que Bolivia puede dar la sorpresa en las eliminatorias”.

El golero contó que Paredes no le pudo marcar un gol, pero en el duelo que ganó Huachipato 2 - 1 Colo Colo en los Octavos de Final ida de la Copa Chile 2016 hubo una anotación del Tanque a Lampe.