Labruna compara el descenso de River Plate con el presente de Colo Colo

El ex DT de los albos analizó la complicada situación de los albos en el campeonato 2020.

El estratega trasandino afirmó que “se parece, con todo el sentimiento que tengo con River, en las malas administraciones, en contratar jugadores que no estaban en ese momento para el club, en no creer en un cuerpo técnico, en cambiarlos. Las malas administraciones llevan a la institución a que después le pase lo que le pasó a River. Esperemos que no sea el caso de Colo Colo".

"Los entrenadores, que estamos a diario con los jugadores, sabemos la actualidad del plantel. Colo Colo no puede mirar para atrás. Trajeron un cuerpo técnico de jerarquía para salir de esta situación y después que no vuelvan a cometer todos estos errores que cometieron", agregó Labruna.

"Los rivales ya te pierden el respeto, no miran que en frente está la camiseta de Colo Colo. Ven que es un equipo vulnerable, que no está fuerte anímicamente, que no lastima ofensivamente. Los rivales te salen a jugar de igual a igual, eso le pasó a River. Le está pasando a Colo Colo, cualquiera viene a Macul a jugar de igual a igual. Antes se metían todos atrás y jugaban de contragolpe".

Sobre su paso en el cuadro popular, esgrimió que: "Me tocó agarrar un equipo que venía muy mal, cabizbajo, con jugadores que no estaban bien. Traté de buscar un once titular", analizó.

En esa misma línea sostuvo que "habíamos separado a algunos y recuperamos el gran nivel de (Rodrigo) Millar, (Mathías) Vidangossy la terminó rompiendo conmigo. Traté de buscar un equipo ofensivo. Arriba tenía a (Carlos) Muñoz, (Felipe) Flores y Mauro Olivi".