La violenta trifulca se pudo ver en registros en redes sociales en donde se puede apreciar a algunos futbolistas lanzando objetos contundentes a la polilcía de Brasil.

Tras la eliminación de la Libertadores a manos de Mineiro, integrantes del plantel y dirigentes xeneizes protagonizaron una polémica situación que hizo recordar la pelea ante Colo-Colo en 1991.

A través de los lanzamientos penales, el equipo del chileno Eduardo Vargas se impuso y clasificó a los cuartos de final del torneo continental. Según cuentan algunos medios locales, incluso hubo algunos jugadores que lanzaron objetos y vallas de seguridad. Además de eso, también se reportó que a los futbolistas xeneizes les lanzaron gases cuando iban camino al camarín.

📹 El que agrede a los jugadores de Boca con una botella es Sergio Coelho, presidente de Mineiro. El que lo intenta frenar, Nacho Fernández. pic.twitter.com/5uvGsWii5Z — Diario Olé (@DiarioOle) July 21, 2021

¡Duras imágenes de la bronca en el Atlético Mineiro 🆚 Boca!



El duelo se vio envuelto en polémica por un gol anulado al conjunto argentino. @Atletico 🇧🇷 consiguió el pase a los cuartos de final venciendo en los penales. #Libertadores



pic.twitter.com/3hbObcK2C2 — Goal en español (@Goal_en_espanol) July 21, 2021

Izquierdoz y Rojo a las trompadas con la seguridad del Mineiro. Gracias por defender a Boca, muchachos. Actitud sobra.pic.twitter.com/ZVyVCWz3rR — Rincón Bostero (@RinconDeBoca) July 21, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal