La vergonzosa estadística de la U en Copa Libertadores

Los azules siguen teniendio números muy malos en el torneo más importante del continente.

Universidad de Chile Cayó por 0-2 ante San Lorenzo. Un partido en donde los canteranos intentaron sacar la cara, pero lametablemente no srivió para evitar una nueva derrota en Copa Libertadores de América, porque los azules se quedaron sin la chance de recibir 500 mil dólares que pudieron haber logrado. en caso de clasificar.

Pero además, la imagen internacional del cuadro laico, sufrió un nuevo golpe. La U lleva un gol en los últimos 10 duelos del torneo y no logran ganar desde hace 12 duelos atrás. La cuenta Datos No Mitos lanzó la estadística una vez terminado el partido en Argentina.

‼️ELIMINADA @udechile



-1 gol en últimos 10 partidos LALI



-No logra ganar hace 12 partidos LALI desde 1-0 vs VASCO🇧🇷2018



-No logra superar PRE LALI desde GUARANI🇵🇾2014



-13% Rendimiento ultimos 10PJ

G0 E4 P6



✅Muy bien los canteranos



❌La llave la pierde Dudamel en Stgo pic.twitter.com/uMwNDVScjX