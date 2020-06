Finalmente la UEFA informó las fechas pendientes sobre la continuidad de la Champions y la Europa League, los máximos torneos de clubes de Europa, que habían quedado pausados desde marzo por la pandemia de coronavirus.

El organismo europeo ha designado a Portugal y Alemania como sedes de estos certámenes, que inevitablemente cambiarán de formato y donde los encuentros se llevarán a cabo con los estrictos protocolos de salud y obviamente sin público.

Tras una reunión de su Comité Ejecutivo, determinó que en la Champions League primero se completará los octavos en sus escenarios correspondientes.

A partir del 7 de agosto se jugarán las revanchas de Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon, Barcelona-Nápoles y Bayern Múnich-Chelsea. En caso de no poder realizarse en sus respectivas ciudades, se trasladarán a las ciudades portuguesas de Oporto y Guimaraes.

Luego los clasificados se sumarán al Atlético Madrid, Atalanta, Leipzig y PSG en el ‘Final 8’ que se jugará en Lisboa, la capital portuguesa, donde se jugarán partidos únicos para conocer a los finalistas. Los cuartos de final se jugarán del 12 y el 15 de agosto, luego llegarán las semifinales (18 y 19) y la final será el domingo 23 de agosto en Lisboa.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



Read more ⬇️