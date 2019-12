La UC se despide de Edson Puch y busca sucesor: Pachuca pidió dinero más un jugador

En Cruzados dieron por cerradas las negociaciones con Pachuca y la UC se despide de Puch. Ahora, Buljubasich irá por el reemplazante del habilidoso volante.

Definitivamente se bajó la cortina en San Carlos de Apoquindo y la UC se despide de Edson Puch luego que el Pachuca, club dueño de su pase, no sólo pidiera más dinero, sino que ahora sumó el pase de un importante jugador.

Según publicó As Chile, el elenco azteca no sólo no se bajó el US$1,5 millones que pide a Cruzados para vender al lateral, sino que ahora sumó el pase de Benjamín Kuscevic, una de las grandes figuras del plantel y uno de los jugadores con más proyección en el fútbol chileno.

Desde Cruzados se negaron tajantemente a esto y se fueron de la mesa negociadora, cerrando definitivamente la posibilidad que Puch continúe en el club donde fue la estrella este 2019.

Y desde ya le buscan un reemplazante. Si primero está el cubano-chileno César Munder, ahora Ariel Holan mira hacia Argentina para que José María Buljubasich intente traer a uno de sus pupilos.

Y es que la UC se fijó en Braian Romero, jugador que fue dirigido por el nuevo DT de la Franja y lo ve como el sustituto ideal del iquiqueño por la banda izquierda.