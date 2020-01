Equipo estelar: la UC mostrará oncena de lujo ante Wanderers y sueña con el Tricampeonato

La UC debuta este domingo en Valparaíso ante Santiago Wanderers y Ariel Holan mostrará la oncena estelar con la que luchará por el Tri.

Universidad Católica ya tiene todo definido para viajar a Valparaíso y enfrenar a Santiago Wanderers en el estreno del Campeonato Nacional 2020, donde los cruzados buscarán el inédito Tricampeonato.

El elenco de Ariel Holan, que aún no cierra el plantel, mostrará en el Estadio Elías Figueroa su oncena más estelar con la que no sólo peleará por el hito histórico a nivel local, sino que también irá a pelear por el sueño de la Copa Libertadores.

En la zona de atrás no hay muchas sorpresas y, mientras no llegue un defensa central, Valber Huerta será el encargado de reemplazar al lesionado Germán Lanaro, quien no podrá enfrentar a su hermano gemelo Gustavo, quien lidera la ofensiva caturra.

Las novedades de los cruzados están de mediocampo hacia adelante, con un Ignacio Saavedra cada vez más empoderado en su puesto y una delantera llena de novedades y esperanzas.

La formación de la UC ante Wanderers este domingo será con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Valber Huerta, Benjamín Kuscevic, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Luciano Aued, César Pinares; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch.

Universidad Católica visita a Santiago Wanderers este viernes, desde las 12:00 horas, en Valparaíso, donde se espera gran cantidad de público para el “duelo de campeones”.