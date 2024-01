Universidad de Chile aún no ha cerrado su mercado de fichajes y tiene sus ojos puestos en diversas figuras para sumarse al plante azul. Uno de ellos es César Pérez, quien hace unos días debutó en la Roja Sub 23 y sigue en la carpeta del bulla, sin embargo, la gerencia deportiva ya no quiere invertir lo que ofrecieron por el jugador.

De acuerdo a la información entregada por el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, los laícos no han descartado el arribo del jugador de Unión La Calera para la temporada 2024. Y es que las primeras conversaciones no llegaron a buen puerto por decisión del mediocampista, pero los azules no han cerrado su caso.

En una primera instancia, la U ofreció un millón de dólares a su equipo por el 50% de su pase, no obstante, ahora buscan que el valor de César Pérez baje tras su debut en el Preolímpico Sub 23 con la Roja. El volante calerano no tuvo un buen comienzo, por lo que en Universidad de Chile esperan que las propuestas desde Europa no prosperen.

Las palabras de César Pérez tras la derrota de Chile ante Perú

La Roja Sub 23 no partió de buena manera en el preolímpico, pues cayó por cuenta mínima frente a Perú. Tras la derrota, César Pérez conversó con DirecTV Sports: "creo que tuvimos poco finos a la hora de definir las jugadas, en estos partidos una desconcentración se paga caro".

En este sentido, señaló que "Perú tuvo solo esa jugada. Como ya mencioné, un solo detalle te marca la diferencia", agregando que "hay que tomar consciencia de este partido, aprender de lo que pasó aquí y hay que pasar rápido la página".

Te puede interesar: Maite Orsini y Jorge Valdivia comparten en público por evento benéfico