La U descarta buscar ganarle al Inter por secretaría e intentará clasificar en cancha

Luego de las informaciones sobre la supuesta mala inscripción de un jugador, desde Azul Azul descartaron que la U vaya a presentar un recurso.

Molestia e indignación en los mismos hinchas de la U causó la información de este jueves que hablaba que Azul Azul presentaría un recurso a la Conmebol para ganarle por secretaría al Inter de Porto Alegre.

Según informó el sitio EnCancha, el elenco brasileño alineó a Damián Musto, futbolista argentino que habría tenido una fecha de suspensión pendiente.

Sin embargo, desde Azul Azul descartaron todo. "En la documentación que nos entrega Conmebol antes del partido de Copa Libertadores, que son varios manuales de instrucción, las bases, y un montón de protocolos que debemos seguir, está una lista de los jugadores que tienen castigos pendientes y eso lo hacen para evitar que ocupes un jugador que esté expulsado o suspendido por alguna razón, independiente de donde le haya pasado y en la copa que le haya pasado", comenzó a decir Rodrigo Goldberg.

El director de la concesionaria añadió a RedGol que "recibimos el informe y por ejemplo Pablo Aránguiz, que estaba sancionado en Sudamericana y no apareció en la lista de sancionados, y en el caso de Musto tampoco".

"La Conmebol lo que te pide es que no se puede alinear ningún jugador de esa lista, y ellos dos no estaban ahí, así que podían jugar. Nosotros no vamos a hacer ningún reclamo al respecto porque no procede", cerró el dirigente de la U.

FECHA 3 – CAMPEONATO NACIONAL 2020

VIERNES 7

21:00 horas: Deportes La Serena vs Cobresal – Estadio La Portada

SÁBADO 8

12:00 horas: Huachipato vs Universidad de Concepción – Estadio CAP

18:00 horas: Universidad de Chile vs Unión La Calera – Estadio Nacional

20:30 horas: Curicó Unido vs Deportes Iquique – Estadio La Granja

DOMINGO 9

12:00 horas: Dep. Antofagasta vs Univ. Católica – Estadio Calvo y Bascuñán

18:00 horas: Audax Italiano vs Colo Colo – Estadio por confirmar

20:30 horas: Unión Española vs Palestino – Estadio Santa Laura

LUNES 10

18:00 horas: O’Higgins vs Santiago Wanderers – Estadio El Teniente

20:30 horas: Everton vs Coquimbo Unido – Estadio Sausalito.