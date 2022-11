La U quiere fichar a una de las figuras del campeonato

El lateral derecho de gran campaña en Curicó Unido confirma que Universidad de Chile está interesada en poder contratarlo para el 2023.

"Sí, el interés es real. He sido muy precavido porque hay un interés de Curicó por mi renovación y otros clubes también. Hasta ahora me he metido solo en el campeonato, hace unos días teníamos una final y ahora tenemos otra. He intentado transmitir esa tranquilidad a mi representante de que reciba ofertas pero que las vamos a revisar en su debido momento. Tenemos un partido muy lindo para jugar", comentó Juan Pablo Gómez.

En ese sentido, el defensor nacional asegura que entre sus objetivos está volver a un equipo grande,

"Las dos son atractivas, es realmente algo lindo jugar una copa internacional con Curicó y también el hecho de que un equipo grande se fije en ti y te abra las puertas me seduce mucho. Desde Católica me estuve proponiendo volver a un grande y sería de mi total agrado cumplir con ese objetivo de hace mucho tiempo", detalla.

"Creo que las dudas son un poco parte del fútbol, tenías dudas cuando vine a curicó porque estaba peleando un partido al repechaje por si se iba a la B. Entonces un jugador cuando está convencido de algo tiene que tirarse a la piscina. No lo digo porque vaya a ir o no, pero cuando uno tiene un convencimiento uno tiene que ir por todo y uno tiene mucho más para ganar que para perder", finaliza.