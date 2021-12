¿La U podría salvarse del descenso a través del escritorio? es la pregunta que se hacen muhcos hinchas, el rumor se comenzó a viralizar debido a posibles "dobles contratos" de Deportes Melipilla.

Desde Quilín indicaron que los antecedentes no son contundentes para castigar al Potro.

Mediante un comunicado oficial de la ANFP, en una carta firmada por la secretaria Sandra Kemp, se determinó que los Potros no bajarán por "escritorio" y se deberá resolver su estadía en Primera División en cancha.

El escrito dice que luego de realizar un profundo análisis “no existen méritos suficientes en cuanto a veracidad, temporalidad, objetividad y seriedad, que permitan a esta Asociación entablar una denuncia contra el Club señalado, ante el Tribunal Autónomo de Disciplina".

Deportes Melipilla se juega una verdadera final el domingo, cuando se mida ante Huachipato, otro equipo muy comprometido con el descenso.

ANFP indica que tras un "exhaustivo análisis" se concluye que no existen méritos para entablar una denuncia en contra de Deportes Melipilla. Además, reitera que clubes pueden denunciar directamente si se han visto afectados por infracciones cometidas por otro club @alairelibrecl pic.twitter.com/twbklv3LR8 — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) December 2, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



