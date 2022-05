La U no tiene estadio para recibir a Colo-Colo y a la UC

Los azules llegaron a un acuerdo con Unión Española para utilizar el estadio Santa Laura por todo el segundo semestre, pero los hispanos pusieron una condición: No recibir ni a Colo Colo, ni a la UC en el recinto.

Con el Estadio Nacional aún en remodelación e imposibilitados de jugar en Santa Laura, los azules se verán obligados a salir del recinto de independencia para recibir a sus clásicos rivales. Desde ya en Azul Azul han comenzado a trabajar en la búsqueda de estadio para ser locales, el que tendrá que ser de región.

Entre las posibilidades más cercanas a Santiago que aparecen en la carpeta de la dirigencia de los universitarios se encuentran el Elías Figueroa Brander de Valparaíso y Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Cabe recordar que en Rancagua los azules ya no pueden ser locales en el Estadio El Teniente debido a todos los incidentes que se produjeron el torneo pasado.

La dirigencia de la U tiene un poco más de dos meses para resolver esta situación y encontrar un recinto que pueda albergar los partidos de la segunda rueda contra Colo Colo y Universidad Católica.

Primero los azules deber recibir al 'Cacique', el duelo ante los albos está programado para el domingo 31 de julio. Mientras que el clásico universitario ante los cruzados se jugará el día domingo 28 de agosto.

Cabe recordar que el Estadio Nacional tendrá una serie de conciertos masivos al final del 2022.

