La U no irá por Cristián Cuevas: "No es opción para nosotros, el plantel está cerrado"

A pesar de los rumores vinculaban al “Cimbi” Cuevas con Universidad de Chile, el gerente general de Azul Azul cortó el tema de raíz.

Las últimas palabras de Rafael Dudamel, donde dejó en claro que necesita un lateral izquierdo para pelear el campeonato, hicieron lo suyo. Tanto así, que comenzó a correr el rumor de que en Universidad de Chile ya se trabajaba para buscar un jugador que llene el puesto que pidió el venezolano.

El rumor creció aún más cuando se supo que Cristián Cuevas, actual defensa de Huachipato, no fue alineado en el debut de los acereros. Por lo que se viene rumoreando que tendría una nueva posibilidad en la U después de un deslucido paso por el CDA entre 2014 y 2015.

Sin embargo, la idea fue cortada de raíz por el gerente general de Azul Azul, Ignacio Asenjo. El directivo dialogó con Radio ADN y reconoció que "nosotros tenemos cerrado el plantel, y así lo decidió el comité de fútbol que está compuesto por siete directores".

A lo que complementó que "para que pueda llegar Cristián Cuevas, tendría que salir uno de nuestros jugadores actuales. Y no tenemos ninguna oferta por algún jugador que esté en el plantel”.

Con respecto a la comentada no participación del ex Chelsea en el estreno de Huachipato ante Cobresal en el Campeonato Nacional 2021, Asenjo no sabe nada.

"Es decir, lo de Cuevas no tiene nada que ver con nosotros, sobre todo eso que se dice de que no está jugando por estar negociando por la U, al menos ningún gerente deportivo se ha manifestado al respecto", comentó para concluir. "Cuevas hoy no es opción para nosotros", remató.