Según detalló el diario El Mercurio, los azules están analizando repetir la experiencia que ya se ha visto en la Bundesliga de Alemania.

La imagen de los hinchas de cartón dio la vuelta al mundo, todo pasó en el Estadio Borussia-Park de Mönchengladbac. En Chile la idea ya está siendo analizada por Azul Azul:

"Esto último es clave para la U, porque al no ser dueños del Estadio Nacional, nos veríamos obligados a sacar las imágenes después de cada partido y luego volver a colocarlas. Eso implicará mayores costos", asumen en la concesionaria.

Esta situación no se repetiría en los otros equipos grandes de Santiago. "Colo Colo y la UC, al tener estadio propio, pueden dejar las pancartas si deciden ponerlas", comenta la misma fuente.

Cabe recordar que en el caso del Borussia Mönchengladbach, fueron los mismos socios quienes pagaron por su imagen de cartón.

"Me parece bien la idea, aunque no creo que sea muy barata. En Europa cobraron 19 euros -más de 17 mil pesos- por cada imagen y considerando la situación de acá.... Es bonita la iniciativa, para que no se vea el estadio tan pobre, pero hay que ver la condición económica del hincha, del socio", dijo Freddy Palma, presidente de Curicó.