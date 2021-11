¿La U a la B? ¿La UC campeón?: La programación de la última fecha

¿La U a la B? ¿La UC campeón? son las preguntas que se hacen los hinchas de cara al cierre del torneo nacional.

De infarto. Así será la última fecha del torneo 2021 que comenzará a disputarse desde el sábado 4 de noviembre y que definirá al nuevo campeón del fútbol chileno.

Además en la parte baja de la tabla de posiciones, también queda por definir qué equipo descenderá junto a Santiago Wanderers y quién disputará el partido por la permanencia. La UC con un empate levanta´ra un nueva copa y los azules están muy comprometidos con el descenso.

D. Antofagasta 🆚 Colo-Colo

📍Sábado 04 de diciembre

⏰ 18:00hrs.



PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins



