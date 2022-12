La tremenda desubicada de periodista argentina con Claudio Borghi en Qatar

Un incómodo momento vivió en el mundial de Qatar el ex jugador trasandino a la hora de ser entrevistado por una reportera argentina.

La periodista del Canal Todo Noticias (TN) pensó que estaba entrevistando a un hincha argentino, sin darse cuenta que estaba frente a un campeón del mundo en el año 1986.

“¿No estás emocionado por Argentina?” le consultó Dominique Metzger, a lo que el exjugador y entrenador de Colo Colo le respondió “sí, estoy contento, pero yo vengo a trabajar no como hincha“.

Tras despedirse del ‘Bichi’, desde el estudio de TN le aclararon a Metzger a quien había entrevistado.

“Chicos, no me hagan esto, yo no puedo“, indicó la reportera.

Cabe recordar que Borghi está comentando la Copa del Mundo de Qatar 2022 para la cadena estadounidense Telemundo.