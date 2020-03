El matutino nacional compartió la información del que sería el nuevo estratega de los albos.

Cuando todo Chile está preocupado por la situación mundial del coronavirus, La Tercera anunció en todas sus redes sociales que Colo Colo tiene nuevo entrenador para el 2020.

Se trata de Gustavo Alfaro, ex técnico de Boca Juniors, quien ya tuvo negociaciones previas con Blanco y Negro. El argentino estuvo en la carpeta junto a José Néstor Pekerman y Luiz Felipe Scolari. Dede el medio anteriormente citado afirman que Alfaro tiene un acuerdo con la concesionaria, pero el trasandino se enfrenta a unimportante problema, debido a que se encuentra en cuarentena en Miami por el coronavirus.

El trasandino no tiene fecha de llegada a Chile, ya que a partir del miércoles cerrarán todas las fronteras del país.

Mira las reacciones de los hinchas acá:

Si se confirma me parece buena noticia la llegada de Gustavo Alfaro a Colo-Colo. Lo que más necesitamos en estos momentos es un equipo que gane solidez y desde ahí ser competitivos. Para los líricos, que sigan jugando FIFA o PES.

Gustavo Alfaro no solamente no acordó su llegada a Colo Colo sino que además está en Buenos Aires y no en cuarentena en Miami como informan medios chilenos