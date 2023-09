El mal rendimiento mostrado por la Selección en el pasado partido con Uruguay no dejó indiferente nadie, pues cada analista tuvo que salir a defender de las críticas a su jugador favorito. En ese contexto, Mauricio Pinilla y Cristián Caamaño se enfrascaron en una dura discusión.

Todo sucedió en Radio Agricultura, cuando Caamaño dijo que sacaría a Charles Aránguiz del once titular. "Yo pongo a Pulgar, Valdés, Vidal y Delgado". Esto generó la reacción automática de Pinilla, quien lo increpó con un "¿tú pones a Valdés por sobre Charles?".

La respuesta del periodista no tardó en llegar y argumentó diciendo que "este Aránguiz no está para la selección, desgraciadamente, y me lo demostró el otro día. Y eso que yo soy un defensor de Aránguiz…".

Luego de esto se adentraron en un áspero cruce. ¿Pero quién jugó bien el otro día? Preguntó Pinilla. "En un partido con mucha intensidad..." alcanzó a decir el periodista antes de ser interrumpido por el exjugador con un "pero si no tenía pase hacia adelante, tenía que jugar todo el rato hacia el lado".

"Y por eso Valdés se reveló", refutó Caamaño. Esto fue lo que colmó a Pinilla, quien con un notorio tono de molestia respondió: "Noo, ¿qué se reveló Valdés, Caamaño? Por Dios… ¿Qué estás hablando?".

Sin embargo, el periodista no tuvo pelos en la lengua para defender y aclarar que "el segundo tiempo de Valdés fue muchísimo mejor que el de Aránguiz".

Es así como Charles Aránguiz y Diego Valdés fueron los principales apuntados debido al mal rendimiento que mostró Chile ante Uruguay, principalmente en la zona de volantes. De hecho, esto le costó la titularidad al "Príncipe", quien irá desde el banquillo ante Colombia.