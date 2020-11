La sorpresiva confesión de Usain Bolt sobre la velocidad de Cristiano Ronaldo

El atleta más rápido del mundo, Usain Bolt, destacó las capacidades físicas del jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo.

El depostista jamaicano, Usain Bolt, es considerado el hombre más veloz en la historia de la humanidad. En el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009, disputado en Berlín, Alemania, el corredor tardó 9,58 segundos en recorrer 100 metros planos, mientras que en los 200 se demoró 19,19 segundos.

Pese a eso, el atleta de 34 años llamó la atención de todo tras sus declaraciones en una entrevista con el medio Marca Sport Weekend. El medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 destacó que el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, es más rápido que él.

“¿Quién es el más rápido? Cristiano con toda seguridad, sigue en activo, trabaja duro y, para mí, es un superatleta. Siempre está en la cima de su deporte”, confesó “Usain Gold”.

El oriundo de Trelawny también fue consultado sobre la opción de dejar el retiro para volver a competir, pero Bolt la tiene clara, a pesar de que ha dudado.“Intentar ser el mejor del mundo es lo que me hacía continuar”, señaló.

“La gente tiene que ver por lo que tuve que pasar y entender que no era fácil, que realmente era un desafío. Al principio cuando veía a la gente competir me entraban ganas de volver. Pero cuando pensaba en lo que tenía que hacer para regresar, me decía ‘paso'”, concluyó.