La sincera confesión de Jorge Valdivia: “No quiero defraudar la confianza del hincha”

El mediocampista chileno, Jorge Valdivia, se refirió a las expectativas que existen entre los fanáticos albos tras su regreso a Colo-Colo.

El refuerzo estelar de Colo-Colo, Jorge Valdivia, entregó sus razones para regresar nuevamente al equipo que lo formó. Ante eso, indicó que es una gran oportunidad para hacer las cosas de buena manera y no fallarle a los fanáticos, que tienen todas sus esperanzas en que el ex Palmeiras los ayude a salir de la compleja crisis que atraviesan en el Estadio Monumental.

"Escuché a Marcelo Barticciotto en la radio donde trabaja, Cooperativa, y me llegaron sus palabras.Que no hay nada más complicado que defraudar a la gente.Me sentí identificado. No quiero defraudar la confianza que tiene depositada el hincha. Asi que no llego con miedo, voy con todo", señaló en conversación con ESPN.

"Es complicado hablar cuando uno está en la institución. Si uno dice algo puede no recibirse bien. Yo creo que en la estabilidad que le puede dar el club a los entrenadores y los jugadores. Todos sabemos lo que pasó con los jugadores con el seguro. Yo pongo como ejemplo a Católica. Cuando tienes una estabilidad institucional marca la diferencia", continuó.

De la misma manera, afirmó que "somos el equipo más popular, el más exitoso y lo que podamos hacer o declarar repercute de una manera distinta. La estabilidad institucional se refleja en la cancha, y si hay tranquilidad, las cosas van bien, como Católica".

Debido a eso, el Mago prefirió no hablar sobre su polémica salida del club el año pasado, y las declaraciones que emitió en contra de los dirigentes de Blanco y Negro este años, específicamente contra Harold Mayne-Nicholls.

"Cualquier cosa que diga puede ser usada en mi contra,Lo que pasó es lo que menos interesa en Colo Colo, lo que urge ahora es ganar. No quiero dedicarme a explicar lo que dije. Lo que me lleva a estar en Colo Colo es trabajar juntos para salir adelante", explicó.

"El equipo y los jugadores necesitan tranquilidad y no voy a ser yo, quien lleva uno o dos días, quien enciendea un fuego que hay que dejar atrás", agregó.

Para finalizar, Valdivia no aseguró cuando será su re estreno con la camiseta del Eterno Campeón. "Yo dije que necesito recuperarme físicamente y muscularmente, pero sé que no hay tiempo.Voy sobre la marcha y quiero estar a disposición para ayudar al equipo", concluyó.