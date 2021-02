La sideral cifra que gana Mike Tyson con la venta de productos de marihuana

Mike Tyson, excampeón mundial de boxeo de peso pesados, creó su propia empresa de plantación de cannabis por la que recibe ingresos de 500 mil dólares mensuales.

La época dorada de Mike Tyson en el boxeo quedó atrás y el ex campeón mundial de los pesados debió rebuscárselas en otros rubros para salir de la bancarrota.

Uno de los proyectos más atractivos de Iron Mike es la venta de productos a base de marihuana.

La empresa Tyson Ranch, con sede en California, donde el consumo y cultivo de cannabis es legal, tiene ganancias mensuales que superan los impresionantes 500 mil dólares.

El negocio del ex pugilista de 54 años es todo un éxito y es la salvación del campeón, quien perdió toda su fortuna cosechada durante su exitosa carrera en el ring.

Tyson describió el efecto del cannabis en sus lesiones a lo largo de su carrera: "Llevo más de 20 años luchando y mi cuerpo tiene mucho desgaste. Tuve dos cirugías y usé la marihuana para calmar mis nervios, y me quitaba el dolor. Antes me tenían con opiáceos, y me jodían la vida".

Su relación con el cannabis como medicina se remonta a más de dos décadas. "A mis 30 años, el cannabis me salvó realmente de mí mismo. Los beneficios para la salud eran muy claros. Como siguió salvándome, supe que todo el mundo necesitaba este tipo de medicina", explicó.

Pero el nuevo emprendimiento canábico ha salvado económicamente al estadounidense.