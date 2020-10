La sentida confesión de Matías Rodríguez tras perder la capitanía en la U

El jugador de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, habló también sobre las dificultades que tienen con el corto plantel con el que cuentan.

Universidad de Chile ya prepara lo que será la fecha 17 del Campeonato Nacional 2020. Los azules visitarán a la Universidad de Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo este jueves 29 a partir de las 16:00 horas.

Para los dirigidos de Hernán Caputto será un partido vital, ya que ambos equipos siguen complicados en la tabla ponderada tras un pésimo 2019. Por eso, el defensa más goleador de la historia de la U, Matías Rodríguez, habló hoy en conferencia de prensa.

"Fue un mes complejo, no conseguimos los puntos que queríamos y en el juego tampoco estuvimos bien, no estuvimos finos. Se empieza a decir que podrían venir refuerzos y somos conscientes que tenemos un plantel corto con muchas bajas, algunas importantes como Pablo Aránguiz y Franco Lobos, que son para tiempos largos", señaló el jugador.

Pese a eso, reconoció que en el equipo "queremos más, preparamos el próximo partido -ante U. de Concepción- con mucho entusiasmo y ganas. Ahora tenemos la baja de Walter Montillo, pero confiamos en que podemos hacer un buen partido y quedarnos con los tres puntos".

Con respecto a la pérdida de su condición de capitán, el lateral confesó que "al principio fue raro, pero el que me conoce y está conmigo en el día a día saben cómo lo tomé... al principio cuesta aceptarlo, pero si el técnico lo decidió, hay que afrontarlo. No hay mucho que hacer, yo estaba con ilusiones de jugar, y estaba más preocupado en hacer las cosas bien que en ver si era o no capitán".

Finalmente, habló sobre su continuidad en el Romántico Viajero y que está evaluando la opción de continuar vistiendo de azul. También se refirió a la llegada de posibles refuerzos.

"Lo más importante es hacerlo sentir cómodo rápido para que se pongan bien, entren en confianza y hagan lo que vienen a hacer, aportar y sumar su granito de arena para que levantemos aún más y lleguemos a final de temporada clasificando a copas y ojalá estar peleando por salir campeones", concluyó.