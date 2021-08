“La sentí”: Ignacio Bahamondes habló de su increíble patada y KO en UFC

El luchador chileno, Ignacio Bahamondes, se refirió a la tremenda patada con la que dio la vuelta al mundo tras ganar su primer combate en la UFC.

Ignacio Bahamondes una vez más dio la vuelta al mundo tras un increíble nocaut. Y es que este sábado el “Jaula” tuvo su primera victoria en la UFC tras vencer a Roosevelt Roberts con una patada giratoria al último segundo del evento Vegas 34.

El deportista chileno se ganó un contrato en la compañía con un golpe bastante parecido. Pero lo realizado el fin de semana dejó a todo el mundo impactado y le significó salir en las páginas de artes marciales mixtas a lo largo de todo el mundo.

"Tenía un jab rapidísimo. Pensamos que iba a venir con la derecha, pero no la tiró mucho. Tuvimos que ajustarlo, pero como latinos somos duros, podemos aguantar. Después del primer round dije “lo tira, pero no tan duro”, así que fui a presionarlo y así ver si aguantaba el juego", confesó al sitio oficial de la UFC.

Te puede interesar: VIDEO: El gran KO con el que Ignacio Bahamondes triunfó en la UFC

"Estaba atacando el cuerpo, apenas bajaba la cabeza se tiraba atrás. Así que seguí hasta que bajara el cuerpo y le pegara en la cabeza. Lo intenté y se alcanzó a quitar. Cuando salimos del clinch (lucha cuerpo a cuerpo en la reja) lo conecté, se inclinó y me cambié de guardia. La sentí en la cadera, la solté y se dio la oportunidad de ganar así", añadió.

"Tengo compañeros que son top 10 en el wrestling (lucha), tienen un nivel muy alto. No será fácil tumbarme, tengo caderas duras y cada vez que lo intente, terminarán con la cabeza en el piso. Así lo vieron", complementó.

"Para mí todo esto es una bendición, todo se ha dado tan perfecto. La primera vez no fue la que mucha gente ni yo quería, pero ahora hice las cosas correctamente y se dio perfecto", siguió.

"Como peleador he dicho que cada vez que he perdido vuelvo en una versión 2.0. Vuelvo mejor, aprendo de mis errores. Soy una persona que quizás no aprende cuando le dicen, pero si caigo me paro el doble de fuerte", concluyó.