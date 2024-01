¡La señal del King! Barbero de Arturo Vidal filtra que está listo en Colo Colo

El tema del tan ansiado regreso de Arturo Vidal a Colo Colo se ha convertido en una verdadera telenovela. Primero fue el tema de la oferta realizada por el cacique, la cuál no fue suficiente para el seleccionado nacional. Ahora el tema que sigue entorpeciendo su firma son los exámenes médicos, ya que existe un gran desacuerdo entre El King con Blanco y Negro sobre el lugar donde se deben realizar estos exámenes.

Esta situación no hace más que aumentar la tensión entre los hinchas y la institución, poniendo además muchas dudas sobre si terminará dándose el retorno de Arturo Vidal al estadio monumental. Pero durante las últimas horas, un detalle que apareció en las redes sociales del barbero del King habría dado nuevas luces sobre el estado de las negociaciones con Colo Colo.

Primero hay que poner como contexto lo mencionado por Vidal el viernes pasado a través de twitch. "Antes de ir a firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia, es porque me iré a firmar. Si es que se llega a acuerdo. Cuando me avisen que está listo llamo al peluquero altiro. Me gustaría un mohicano blanco, pero se quema mucho el pelo".

Teniendo en cuenta la anterior declaración, el día de hoy, Manuel Núñez, quien desde hace varios meses es el barbero de confianza tanto de Arturo Vidal como de la selección chilena, compartió un video en sus redes sociales donde aparece cortándole el pelo a un cliente y de pronto suena su celular, donde al mostrarlo en la pantalla sería de Vidal.

Esto fue interpretado por muchos hinchas albos como la señal esperada del seleccionado nacional para confirmar su llegada a Colo Colo. Además algunos vinculan que mañana al ser 23 de enero, podría ser presentado el jugador ya que coincide con el número en la dorsal de su camiseta, que precisamente es el 23.