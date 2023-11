La Roja suma candidatos: ahora postulan a "Fantasma" Figueroa

La Roja busca DT y el mundo del fútbol está consciente de esto. Sin dudas hay muchos candidatos que están disponibles pero pocos serán capaces de realizar un trabajo que replique los éxitos pasados. En ese contexto, ahora postularon al "Fantasma" Figueroa para asumir como DT.

"El fútbol chileno necesita locura. Los últimos cuatro técnicos que trajo son tipos prudentes, son tipos pausados, son tipos mesurados, son tipos aletargados. Todos los últimos técnicos son aletargados", dijo Juvenal Olmos en el panel de Todos Somos Técnicos.

Minutos después, el extrenador de Chile, quien por cierto tuvo un paupérrimo paso, volvió a recalcar las características que debe tener quien asuma en La Roja.

"Un técnico atrevido, un técnico que sea capaz -como en el pasado lo hubo- de confrontar. De venir acá, de ir a otros programas y decir, ‘si te escucho’ oiga ¿Usted por qué no juega de esta forma? ‘por esto, por esto’, que no le tenga miedo al entorno", lanzó.

Antes de dar el nombre definitivo de su candidato, volvió a lanzar una crítica contra los entrenadores que han pasado por Chile.

"Los últimos técnicos han sido amedrentados y no han venido nunca, no han entrado al debate futbolístico ¿Por qué no podemos tener técnicos que entren al debate futbolístico? Siempre existió", añadió Olmos.

Tras todo esto, fue consultado por un nombre y lanzó su candidato. "El Fantasma Figueroa", mencionó.

Es así como La Roja sumó un nuevo candidato para asumir en el banco del equipo, todo esto con la misión de levantar el rendimiento futbolístico mostrado durante ya largos años.