La Roja confirmó baja de vital jugador para nueva fecha de Eliminatorias

A través de sus redes sociales, La Roja confirmó que no podrán contar con un trascendental jugador para enfrentar a Paraguay y Ecuador.

Pocos días quedan para que La Roja regrese a ver acción por una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Instancia donde tendrá que visitar a Paraguay en Asunción para después recibir a Ecuador en Santiago. Pero tendrá que hacerlo con una sensible baja.

Y es que después de una serie de informaciones, donde algunos lo bajaban y otros lo confirmaban, finalmente Charles Aránguiz no podrá estar. Una lesión gatilló la decisión de que el volante fue liberado de la convocatoria de Martín Lasarte, según un comunicado emitido este domingo.

"La decisión fue adoptada luego de recibir con posterioridad a su citación la información médica (diagnóstico, exámenes y pronóstico). Solicitada con una semana de anterioridad a esta, y el retroceso en la recuperación del jugador en las últimas 48 horas", dieron a conocer desde Juan Pinto Durán.

Cabe recordar que el Príncipe ya llevaba varias semanas arrastrando problemas físicos que lo han mantenido alejado de las canchas. Misma razón por la cual se ha perdido varios encuentros con el Bayer Leverkusen, tanto en la liga alemana como en la Europa League.

Es más, fue el propio entrenador del Leverkusen, Gerardo Seoane, quien anticipó que el oriundo de Puente Alto no viajaría. "En este momento no me puedo imaginar que esté para jugar con su selección. A cinco días de unirse a su equipo nacional aún no está trotando, aún no ha tocado balón, no puede estar disponible", reconoció a ESPN hace unos días.

Pero eso no es todo, ya que una importante determinación habría tomado Martín Lasarte ante la ausencia de Aránguiz. Esto porque “Machete” tendría pensado no reemplazarlo y quedarse con los 25 jugadores que le quedan en la nómina para enfrentar los vitales partidos. Donde buscará seguir con vida en el camino al próximo Mundial.