La Roja alista meticuloso plan para mejorar a Aránguiz y Pulgar

Erick Pulgar y Charles Aránguiz fueron citados a La Roja a pesar de que ambos se están recuperando de distintas lesiones en sus respectivos clubes.

La Roja quiere a toda costa contar con Charles Aránguiz y Erick Pulgar en la fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Donde el equipo nacional se medirá con Paraguay en Asunción y con Ecuador en San Carlos de Apoquindo el 11 y 16 de noviembre respectivamente.

Ambos mediocampistas están en rehabilitación de lesiones sufridas últimamente, pero en Chile cuentan con ellos. Así lo dejó en claro el director nacional de selecciones, Francis Cagigao, quien cree que ambos pueden aportarle al equipo a pesar de no estar sumando minutos.

"Es verdad que Charles y Pulgar vienen con molestias y trabajo preventivo en sus clubes y que no han podido participar en los últimos partidos. Pero la intención es evaluarlos bien cuando lleguen, para ver hasta qué punto pueden participar", indicó según consignó RedGol.

De igual forma, aprovechó de aclarar que "Erick no estará en el primer partido por tarjetas amarillas, pero esperamos que llegue al segundo. También esperemos que Charles esté para el segundo, pero no está descatado en el primero", señaló el ex reclutdor del Arsenal.

Y Cagigao enfatizó la importancia del trabajo de los especialistas de salud. "Tendremos que evaluar bien, y es tarea del área médica. Son muy importantes para nosotros y si pueden participar en estas eliminatorias, serán un plus muy relevante", cerró.

Pero el parte médico no termina ahí. Ya que Cagigao igualmente confirmó la baja por diversas lesiones de Paulo Díaz, Sebastián Vegas y Luis Jiménez. En particular este último había sido nominado anteriormente, pero quedó afuera porque “venía arrastrando molestias”.

Así las cosas, el plantel chileno se completará este 9 de noviembre, ya que algunos futbolistas tienen partidos en Europa. Y el equipo de Martín Lasarte viajará a Asunción el 10 para medirse con la Albirroja. Tras el partido, volverán de inmediato a Santiago para preparar la visita de Ecuador a San Carlos de Apoquindo.