La respuesta del Chapa ante posible "Tribuna José Pedro Fuenzalida" en nuevo estadio de la UC

Tras la obtención del tricampeonato, José Pedro Fuenzalida se refirió a la posibilidad de tener una tribuna con su nombre en el nuevo estadio de la UC.

Aún queda una fecha para que el Campeonato Nacional llegue a su fin, pero la Universidad Católica se coronó campeón ayer. Los cruzados empataron sin goles ante Unión La Calera, lo que les alcanzó para bajar otra estrella y festejar el primer tricampeonato del cuadro precordillerano en su historia.

Tras el intenso partido, las felicitaciones llegaron por montón, y nuevamente fue José Pedro Fuenzalida quien destacó. El capitán y referente de la UC ha sido el emblema del cuadro de Ariel Holan en el actual campeonato.

Así, Juvenal Olmos aprovechó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para hacer una propuesta al “Chapa”. El comentarista, que fue campeón como jugador y técnico en la UC, le consultó al jugador sobre que le parece la idea que en el nuevo San Carlos de Apoquindo una de las tribunas lleve su nombre, tomando en consideración todo lo que le ha brindado a la institución.

El también jugador de La Roja se lo tomó con humildad: "No, yo soy sólo un simple jugador que llegó a aportar al club. Hay gente mucho más importante que uno y lo fundamental es que la gente celebre. Me emocionó ver a la gente afuera, aún sabiendo que no iban a poder estar adentro alentando".

El ex Boca Juniors también comentó la manera que tienen en la precordillera para poder renovarse exitosamente. Esto considerando que al finalizar las temporadas el cambio de entrenador es algo común.

"Hay una base del plantel que se ha aprovechado y los técnicos vienen y le aplican sus mejoras. Lo que se ha logrado es porque los técnicos que vienen tratan de hacer lo mejor sin modificar el proyecto del club. Se conforman planteles estructurados y a los más grandes se nos hace más fácil llevar el camarín", agregó.

Finalmente, el jugador de 35 años se refirió a lo que podría ser un posible retiro, y su respuesta alegró a los fanáticos cruzados. "Mientras haya ganas voy a seguir. El día que sienta que ya me cuesta daré un paso al costado, porque sé y entiendo que en Católica tienen que estar siempre los mejores jugadores", cerró.