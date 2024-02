Este domingo se disputó una nueva versión de la Supercopa, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Huachipato. Pero lamentablemente el partido debió ser suspendido debido a los destrozos y desórdenes por parte de la barra de los albos, donde incluso iniciaron un incendio en el estadio nacional. Esto causó distintas repercusiones en el mundo del fútbol y grandes polémicas tras las declaraciones.

Una de estas polémicas se dio tras las declaraciones de algunos jugadores de Colo Colo, quienes incluso justificaron la violencia de su hinchada, diciendo que habían sido provocados en primer lugar. Esto generó diversas críticas, incluso desde algunos ex jugadores históricos de los albos, quienes llamaban a condenar la violencia en los estadios ante cualquier cosa.

Otra de las polémicas que se dio tras la Supercopa, la protagonizó Marcelo Díaz, quien tras los incidentes, en sus redes sociales subió una foto del estadio nacional con hinchas de la U, donde hizo mofa de los sucedido con la barra de Colo Colo. Esto obviamente le generó una respuesta por parte del lado rival, donde le recordaron que en Universidad de Chile no tenían estadio para hacer este tipo de actos.

También te puede interesar: "Eso hizo mutar la relación: Skarleth Labra y Jorge Aldonay deslumbran en nueva portada Sarah".

Tras toda esta polémica, Marcelo Díaz habló con los medios de prensa en el Centro Deportivo Azul, donde respondió sobre sus palabras tras lo sucedido en la Supercopa. "Algunos de tus compañeros de prensa dijeron que yo estaba poco menos ebrio, yo me hago cargo de mi vida, en las redes yo puedo publicar lo que a mí se me de la gana, siempre y cuando no le falte el respeto a nadie, en este caso no se lo falte a nadie".

Además, el jugador azul señaló que, "acá si somos diferentes, acá somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y tal vez en el mundo, la U es un sentimiento y una pasión, somos diferentes en el sentir. Si lo borro o no lo borro, ya es tema mío ¿estaba borracho? pero absolutamente no, estaba tomando mate y viendo el partido, solo me hago cargo de lo mío".