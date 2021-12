La respuesta de Larrivey sobre la idea de jugar en Colo Colo o la UC

La respuesta de Larrivey vino en una entrevista en donde habló de su salida del CDA. Y pese a su pasado azul, Larrivey no descartó fichar por alguno de los archirrivales de la U. "Como te dije anteriormente, lo que vaya apareciendo lo evaluaremos con la familia y veremos qué es lo mejor. La prioridad hasta el lunes fue la U, desde hace mucho tiempo que lo estoy diciendo", señaló en diálogo con TNT Sports.

"A priori nos gustaría Santiago, no movernos demasiado, estamos muy cómodos con la familia, sobre todo con los nenes y esa va a ser nuestra idea principalmente", agregó.

Además, el atacante argentino se refirió a la publicación que realizó su suegro y ex jugador de la UC, Gerardo Reinoso, en redes sociales donde lo instaba a partir al elenco cruzado: "Vamos a la Cato, flaco goleador", escribió.

La respuesta de Larrivey vino en una entrevista en donde habló de su salida del CDA.

"A él (Reinoso) le encantaría, desde hace mucho tiempo que me dice, desde que lo conozco prácticamente que me dice que tengo que ir a jugar a Católica, es un deseo de él. Todavía no puedo hablar de ningún equipo porque fueron apareciendo poquitos", finalizó.

Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo