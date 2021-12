La reacción de los hinchas llegó luego de varias semanas de rumores, finalmente el club Necaxa de México anunció el fichaje del mediocampista nacional Jorge Valdivia con miras a la temporada 2022.

La noticia fue confirmada en las redes sociales del conjunto de Aguascalientes, donde le dieron la bienvenida a un Mago que viene con muy pocos minutos disputados en cancha.

Desde entonces, el ex seleccionado nacional se mantuvo entrenando de manera personal y participando en diversos programas de televisión, además de comentar el fútbol brasileño en una cadena internacional.

Los hinchas reaccionaron en las redes sociales:

Que tristeza ver cómo siguen destruyendo la historia y tradición del equipo con esta clase de contrataciones! Parecería una mala broma. — Saladino Solis (@Apolosoli) December 3, 2021

No le voy al Necaxa peeeeerooo porque traen a este wey que ya está a 3 segundos del retiro y no le dan chance a un canterano — ˢᵒᵘˡ | AlexJrz (@EmilioJmtz) December 3, 2021

Jorge Valdivia 🇨🇱 Medio viejo — Noe Perez (@NoePerez070789) December 3, 2021

Va a jugar 1 partido y se va a lesionar 15. — MeLlevaElChanfle (@terriblechanfle) December 3, 2021

Ya en casa club los refuerzos que pidió el profe Guede!! Vamos @ClubNecaxa ... 👴👴👴⚡⚡ pic.twitter.com/vBuVEGfY7S — Linda Marianne ⚡ (@soy_LinMarianne) December 2, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.