Las reacciones de Vitamina Sánchez al espionaje de Gustavo Álvarez

El día de ayer, Palestino y Huachipato se pusieron al día en el Campeonato Nacional con su duelo pendiente, donde los árabes lograron quedarse con la victoria por 2-0. Este resultado mantiene a los dirigidos de Vitamina Sánchez a sólo tres unidades del actual líder del torneo, la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez.

El resultado antes mencionado también toma una relevancia vital, ya que este fin de semana, Palestino recibirá a Universidad de Chile este domingo, donde el romántico viajero puede dejar atrás a su más cercano perseguidor o Palestino puede posicionarse junto a los azules en la cima del Campeonato Nacional.

Una de las cosas interesantes que ocurrió durante el duelo de Palestino y Huachipato del día de ayer, fue la presencia de Gustavo Álvarez en el estadio, lo cuál fue catalogado como un acto de "espionaje" con respecto al modo de juego de los dirigidos de Vitamina Sánchez, quien reaccionó a estos hechos sobre su próximo rival.

Según información entregada por BolaVip, el director técnico de Palestino no tuvo problemas con este hecho e incluso felicitó al entrenador rival. "Me parece bien y súper responsable de su parte poder ir a visitar al rival, sobre todo teniéndolo tan cerca. Me parece muy bien por parte de los rivales y es aceptable".

Por otro talo, Vitamina Sánchez también se refirió a lo que será su duelo ante Universidad de Chile. "Sí tiene lindos tintes que se enfrente el primero y el segundo, nosotros con una posibilidad concreta de tratar de aprovechar en casa el ganar y sostener este buen momento. Sería muy bueno sabiendo que enfrente vamos a tener a un equipo que viene invicto, sólido y que será muy difícil".