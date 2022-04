La reacción de River Plate al posible regreso de Alexis Sánchez

Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate, descartó que el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo esté interesado en contar con el chileno Alexis Sánchez, actualmente en el Inter de Milán.

En conversación con el sitio italiano FC Inter News, el ex atacante uruguayo fue consultado por esta situación, respondiendo escuetamente que “eso no es cierto, no sé quién lo dijo”.

Ante la pregunta de si se descartaba al formado en Cobreloa por ser un futbolista muy caro para el elenco argentino, Francescoli aseguró que “no, simplemente porque nunca hablamos de eso”.