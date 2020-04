La reacción de Maria Sharapova tras publicar su teléfono en Twitter

La ex tenista Maria Sharapova se sumó hace algunos días a la tendencia de los distintos deportistas del mundo que conversan directamente con sus fanáticos a través de las distintas plataformas en redes sociales.

La recientemente retirada tenista quiso dar un paso más allá con sus fans. La rusa publicó en Twitter un número de teléfono, generando que le llegaran millones de mensajes en pocas horas.

"¡Envíame un mensaje de texto! De verdad. Dime cómo te va, hazme preguntas o simplemente di hola. Cualquier buena receta también es bienvenida", escribió hace algunos días Sharapova.

Su respuesta con una cara de sorpresa fue: "2.2 millones de vistas (refiriéndose al video en donde publicó el número) en 40 horas. El status de mi teléfono...", escribió la ex número 1 de la WTA junto a un emoji de una cabeza explotando.

Not only did I just get a 310 number( hello cool cats🌴)but I’m sharing it with you—Text me! 310-564-7981. For real. Tell me how you’re doing, ask me questions, or just say hello 👋🏼 Any great recipes welcome too 😉#community pic.twitter.com/JNCuGzJXRS