La reacción de los hinchas del Inter de Milán al partido de Alexis Sánchez

Los fanáticos del club italiano valoraron positivamente el cometido del chileno en la victoria en Europa League.

Alexis Sánchez fue titular y jugó todo el partido en el triunfo del Inter de Milán sobre Ludogorets en Bulgaria, que deja al equipo italiano on al primera opción de clasificar a la próxima fase de la Europa League.

Y el formado en Cobreloa tuvo una correcta actuación ante los búlgaros, dejando una positiva impresión a los hinchas interistas quienes destacaron la labor del jugador en el cotejo.

Por ejemplo, un simpatizante escribió en inglés que "Alexis Sánchez está subvalorado y esperemos que se encuentre una manera de retenerlo".

Otro fanático italiano aseguró que el chileno debería sumar más minutos a partir de ahora para hacer dupla con Romelu Lukaku, considerando el desgaste de la temporada que tiene Lautaro Martínez y que el argentino se iría del club al término de la campaña 2019-2020.

I want to give Alexis Sanchez some credit. He has been playing better and better every time he plays. Does a lot of work off the ball too.

Alexis Sanchez must play more, his movements are impressive, his passes are very effective, it shows that he is a different player than the others, he is a tremendous player in recovery. #ForzaAlexis #Forzainter 💪