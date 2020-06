La reacción de los hinchas de la U a la nueva camiseta alternativa

Los hinchas se volcaron a las redes para opinar sobre el diseño.

Universidad de Chile realizó el lanzamiento de su nueva indumentaria en plena cuarentena por el coronavirus. La indumentaria alternativa, de color blanco, que reemplaza al rojo utilizado por los dos últimos años.

"Luego de dos años ocupando el color rojo, volveremos a vestirnos de blanco en los encuentros de visita que disputemos en un eventual regreso a la competencia este 2020, como así también durante la próxima temporada", señaló el equipo estudiantil en su web oficial.

La presentación se realizó de manera online bajo el lema "la mejor visita en casa".

La camiseta solo puede ser adquirida, de momento, a través de Internet. Mira las reacciones acá:

La camiseta alternativa de La U siempre ha sido blanca y no roja, por qué se asombran algunas personas?

Siempre me ha gustado el blanco para la segunda camiseta de la U. El rojo no me convence.