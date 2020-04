La reacción de los hinchas de Colo-Colo al arribo de Mario Salas a Alianza Lima

El Comandante fue oficializado por el equipo de Perú a través de sus redes sociales.

Alianza Lima de Perú confirmó la llegada del directo técnico chileno Mario Salas, lo que ya se sabía a través de la prensa finalmente fue cominicado por el equipo peruano:

"Anunciamos la contratación de Mario Salas, entrenador con mucha trayectoria y profesionalismo. Estamos seguros de que nos hará más fuertes ¡Bienvenido a Alianza Lima, Mario!", escribió el club en sus redes sociales.

Los hinchas de Colo-Colo reaccionaron a la noticia:

Ojala no ratonees con el club hermano Salas ya que aca en Colo Colo ratoneaste mucho o sino te ira mal

No digan que no les avisamos 😆😆😆 pic.twitter.com/7EoTHlesU5

Gracias por nada y no vuelvas nunca más a Colo Colo. Es el peor DT que he visto en Colo Colo en años, dejó un equipo lleno de lesiones, pésimas planificaciones, horribles cambios, una falta de autocrítica terrible, es un desastroso DT. No vuelvas nunca más SALAS CTM