La reacción de los hinchas de Colo-Colo a la nueva lesión de Jorge Valdivia

El Mago tuvo que salir de la cancha tras algunas molestias durante el partido ante Everton.

El 10 entró para darle algo de claridad al medio campo del equipo albo, sin embargo, minutos después, Jorge Valdivia sintió molestias musculares, teniendo que salir de la cancha siendo reemplazado por Nicolás Blandi.

Leandro Stillitano, asistente de Gustavo Quinteros que dirigió ante Everton, entregó un adelanto de parte médico tras conversar con el staff encargado de la salud de los futbolistas.

Leonaro Valencia también tuvo que ser reemplazo por un golpe, Leandro Stillitano, asistente de Gustavo Quinteros que dirigió ante Everton, entregó un adelanto de parte médico:

“Les van a hacer los estudios. En el caso de Leo (Valencia) es un golpe y en el de Jorge (Valdivia) un apretón, una contractura. Van a esperar unas horas para esperar que se desinflamen las zonas y ya de mañana van a trabajar para dar el diagnóstico definitivo”, relató.

Los hinchas no lo podían creer y criticaron el estado físico del ex Palmeiras.

No cabe en mi caneza que citen a Valdivia que no pudo jugar 3 minutos, y no a Jara que está al 100% físicamente. Nuestro físico es asqueroso, Jara viene con pretemporada y jugando, deben citarlo!