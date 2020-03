La reacción de los hinchas al fallido fichaje de Scolari en Colo-Colo

El agente del entrenador comunicó que no vendría a Chile por razones personales.

Definitivamente Blanco y Negro quería que Luiz Felipe Scolari fuese el reemplazante de Mario Salas como entrenador del Cacique, sin embargo el brasileño rechazó la oferta. El exitoso DT de 69 años, que escuchó la oferta del Cacique en Brasil, no vendrá a Chile tras información que dio a conocer la agencia que lo representa.

El agente de Felipao dio a conocer los reales motivos que generaron la negativa del campeón del mundo con Brasil en 2002.

Jorge Machado, agente del estratega, dijo que Scolari dijo que no por "problemas personales y familiares", los que no tienen ninguna relación con la oferta económina que le planteó ByN.

