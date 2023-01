Ibai Llanos explota tras escuchar la nueva canción de Shakira en contra de Piqué

La cantante colombiana dejó la escoba en las redes sociales con su neuvo tema musical: "Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, canta Shakira. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, continúa con un claro juego de palabras en relación a Piqué. Y también hubo un dardo hacia Clara Chía, la actual pareja del ex futbolista: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

Ibai Llanos, socio del ex futbolista del Barcelona, reaccionó en su canal de twitch y el video también se volvió viral.“Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fue la parte que más enloqueció al streamer. “Descanse en paz Gerard Piqué”, cerró el popular Ibai.